Repair Café: Wo alten Geräten neues Leben eingehaucht wird

Im Repair Café kommen Reparateure und Hilfe suchende Besucher und Besucherinnen zusammen, um defekten Geräten neues Leben zu verleihen und sich in gemütlicher Runde auszutauschen.

Merhad Hafezi schraubt gerade an einem alten Videorekorder. Sein Besitzer brachte ihn ins Repair Café in Meitingen, weil er nicht mehr richtig funktionierte. „Der Rekorder ist schon 30 Jahre gelaufen, jetzt schafft er noch einmal zehn“, sagt Hafezi. Seit letztem Jahr ist er regelmäßig beim Repair Café dabei, weil er Freude daran hat.

Ihm gefalle es, Dinge zu reparieren, erzählt der gelernte Industrieelektriker: „Ich habe schon als Kind Sachen reparieren wollen, aber es nie geschafft, sie wieder zusammenzubauen.“ Das ist nun freilich anders. Am Repair Café gefalle ihm der Austausch mit anderen, sodass er immer neues Wissen erhalte. Zudem mag er es, wertvollen Objekten wieder neues Leben zu geben und damit anderen zu helfen. Auch Ludwig Specht findet die Idee des Repair Cafés gut. Er war am Freitagnachmittag zum ersten Mal da - und hat einen Teil seiner Computer-Ausstattung dabei. „Die Tastatur spinnt, acht Buchstaben funktionieren einfach nicht“, sagt er. Vom Repair Café habe er schon öfter gelesen, aber es bisher noch nie gebraucht. Jetzt war es aber so weit. Die Tastatur ist wohl defekt, stellen die Reparateure vor Ort fest.

Ganz alltägliche Dinge werden in Meitingen repariert

Meistens bringen die Menschen ganz alltägliche Dinge wie Haushaltsgeräte, erzählt Sandra Nentwich. Sie organisiert des Repair Café zusammen mit Gudrun Schmidbaur schon seit mehreren Jahren. So finden sich oft Mixer oder Nähmaschinen ein. „Es sind meistens alte Geräte und die Leute sind froh, dass mal jemand draufschaut“, erklärt sie. Das Repair Café sei eine letzte Anlaufstelle bevor die Geräte weggeworfen werden müssten. Ein fester Stamm von Reparateuren ist immer da. „Die kennen sich schon und fachsimpeln auch immer gemeinsam“, erzählt Nentwich. Viele davon sind Elektriker. Sie haben ein Grundwissen, können helfen, so weit es geht und Anleitung zur Selbsthilfe geben. So könnten sie sagen, ob ein Gerät beispielsweise entkalkt werden müsse oder sie können ein Gehäuse aufschrauben und sagen, welches Ersatzteil bestellt werden müsse.

Die Menschen können in das Repair Café kommen, wenn sie selbst nicht mehr weiterwissen. Foto: Sandra Nentwich

Ersatzteile gibt es zwar keine im Repair Café, aber die Besucher und Besucherinnen können sich kostenlos beraten lassen. „Die Leute kommen oft, weil sie selbst wenig Ahnung von den Geräten haben“, sagt Nentwich. „Wir haben im Tauschring regelmäßig Dinge getauscht, aber uns ist aufgefallen, dass wir eigentlich einen Reparateur bräuchten“, erzählt Nentwich. So seien sie auf die Idee gekommen, diese Aktion ins Leben zu rufen. Unterstützung erhält der Tauschring Schmuttertal dabei vom Quartiersbüro Meitingen. Anfangs habe sie noch jeden Monat stattgefunden, aber das sei einfach zu oft gewesen, meint sie. Daher findet es jetzt nur noch alle drei Monate am zweiten Freitag im März, Juni, September und Dezember statt. Immer von 15 bis 17 Uhr können die Menschen in der Räumlichkeiten des Quartiersbüros in der Schulstraße 6 in Meitingen zusammenkommen.

Bei Kaffee und Kuchen tauschen die Menschen sich aus

„Man muss sich nicht anmelden, daher gibt es manchmal Wartezeiten, aber die Leute setzen sich dann einfach zusammen, quatschen und es gibt Kaffee und Kuchen“, sagt Nentwich. Wie viele kommen sei immer unterschiedlich, aber die zwei Stunden ließen sich definitiv füllen, erzählt sie: „Es ist auch immer Spannung dabei, ob es funktioniert.“ Wie im Fall von Ludwig Specht klappt das leider nicht immer, er muss sich wohl eine neue Tastatur anschaffen. Vielen konnte aber schon geholfen werden. Für Nentwich ist das aber nicht das Wichtigste. Den allgemeinen Austausch halte sie für besonders schön. Zudem gebe es ein Spendenkörbchen in Kooperation mit dem Quartiersbüro. Das Ziel sei, dass die Reparateure in Zukunft Verschleißteile kaufen könnten.