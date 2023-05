Wo die mehr als 12.000 Meitinger der Schuh drückt

Plus Bei der Bürgerversammlung können die Meitinger ihre Sorgen äußern. Eine mehrfach geäußerte ist die Verkehrsbelastung durch Autofahrer in der Marktgemeinde.

Gut 60 Besucher im Bürgersaal, knapp 20 Wortmeldungen aus der Bevölkerung – die Meitinger Bürgerversammlung zeigte sich lebhaft. Doch wo drückt die Bürger der Schuh? Hier die Zusammenfassung der wichtigsten Themen.

Verkehr: Autofahrer führen zu schnell durch den Ort und an Bushaltestellen vorbei, so der Tenor mehrerer Beschwerden. Geradezu als Rennstrecke benutzt werde die (schnurgerade) alte B2 nördlich des Kernortes Richtung Kino und Via-Claudia-Areal.