Zirkus in Meitingen: Ein Jongleur erzählt vom Zirkusleben

Das ganze Jahr über zieht der Circus Barnum durch Europa. Aktuell macht er Halt auf der Schlosswiese in Meitingen. Miguel Kaiser erzählt, wie es ist, im Zirkus zu leben.

Schon mit einem Jahr stand Miguel Kaiser in der Manege des Circus Barnum, damals noch auf dem Arm seines Vaters. Mit acht Jahren führte er bereits eigene Nummern auf. Jetzt ist er mit dem Zirkus in Meitingen. Und das hat Tradition, wie der gebürtige Augsburger sagt.

„Schon mein Vater war mit seinem Vater hier in Meitingen“, erzählt Kaiser. Seine Familie führt den Zirkus schon in siebter Generation. Zuletzt sind sie vor fünf Jahren in Meitingen gewesen, auch dieses Mal treten sie auf der Schlosswiese auf. Kaiser tritt als Jongleur auf. „Ich halte den Weltrekord: Jonglieren mit zwölf Ringen“, sagt er. Mit seinem Bruder ist er außerdem beim Kunstreiten in der Manege zu sehen. Die Tiere sind seine Leidenschaft und für ihn das Schönste am Leben und Arbeiten im Zirkus.

Die Artisten des Circus Barnum kommen aus aller Welt

Davon hat der Circus Barnum reichlich. Über 60 Tiere sind mit ihm unterwegs. Verschiedene Arten aus fünf Kontinenten sind vertreten. „Die Exotischsten sind wohl die Zebras oder die asiatischen Nilgauantilopen“, sagt Kaiser. Tiere im Zirkus zu halten, steht schon lange in der Kritik. Tierschützer bemängeln, dass die Haltung nicht artgerecht ist. Für Kaiser gehören sie zum Zirkus aber einfach dazu: „Ein Zirkus ohne Tiere ist wie ein Himmel ohne Sterne.“ Das Veterinäramt kontrolliere die Haltung jede Woche. „Außerdem haben wir Tierzelte und -boxen doppelt“, erklärt er. Wenn der Zirkus weiterzieht, würden einige Tage vorher die Tiergehege am neuen Standort aufgebaut. Die Tiere müssten dann nicht im Transporter warten. Maximal 30 bis 40 Minuten verbrächten sie so im Anhänger.

Um eine Nummer mit den Tieren einzustudieren, dauere es zwei Jahre. „Man muss zuerst eine Bindung mit ihnen aufbauen“, erklärt Kaiser. Daher hat auch jedes Tier einen Namen. Die meisten davon werden ohnehin im Zirkus geboren und verbringen ihr ganzes Leben dort. „Sie bekommen bei uns auch ihr Gnadenbrot“, sagt er. Auf einem Bauernhof bei Dachau kümmere sich sein Bruder das ganze Jahr über um die Tiere, die zu alt sind, um aufzutreten.

Über 60 Tiere sind mit dem Circus Barnum unterwegs. Foto: Marcus Merk

Die Tiere sind fester Bestandteil des Zirkus. Die Artisten wechseln jedoch immer wieder. Bekannte Künstler aus aller Welt schließen sich dem Zirkus für einige Zeit an. Aktuell sind der Clown Chico aus der Schweiz und das Aktrobatik-Duo „Fantasy“ aus der Ukraine die Höhepunkte der Aufführung. „Aus welchen Ländern die Artisten kommen, kann man immer an den Flaggen auf dem Zirkuszelt sehen“, erklärt Kaiser. Der Zirkus hat nicht nur internationale Besetzung, sondern ist auch europaweit unterwegs. Etwa ein bis zwei Wochen bleiben sie an einem Ort, so schaffen sie um die 50 Stationen im Jahr. Nach Meitingen geht es für sie weiter nach Gersthofen.

Lesen Sie dazu auch

Mit 30 Anhängern zieht der Zirkus durch Europa

Dabei sei es die größte Herausforderung, geeignete Plätze für ihr Lager zu finden. „Zu 90 Prozent lehnen uns die Städte ab“, erzählt Kaiser. Zudem muss der Platz groß sein für die etwa 30 Mitarbeiter, die Tiere und das Zirkuszelt. Davon haben sie verschiedene. Das größte biete Platz für 1500 Menschen. Etwa 30 Anhänger seien nötig, um die ganze Mannschaft zu bewegen. „Wir sind praktisch eine mobile Stadt“, sagt Kaiser. Sogar eine eigene Sattlerei, eine Schneiderei und ein Lehrer gehören zum Zirkus.

Wer sich selbst ein Bild des Circus Barnum machen möchte, kann noch bis Sonntag, 10. September machen. Aufführungen finden am Donnerstag, Freitag und Samstag um 18 Uhr sowie Sonntag um 15 Uhr statt. Tickets sind vor Ort erhältlich.