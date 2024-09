Zum Geburtstag ein Rückblick auf schöne Reisen

Mit einem fröhlichen Lächeln und vor Freude funkelnden Augen empfing Gertraud König, geborene Vah, zu ihrem 95. Geburtstag im Meitinger Seniorenheim St. Martha ihre große Familie sowie zahlreiche weitere Gäste.

Die Jubilarin erblickte in Hütting (Kreis Neuburg/Donau, Altmühltal) bei den Eheleuten Albert und Kreszentia König das Licht der Welt. Gemeinsam mit zwei Brüdern wuchs sie auf dem großen landwirtschaftlichen Anwesen ihrer Eltern auf. 1952 heiratete sie ihre Jugendliebe Gerhard König in der „St. Sixtus“ Kirche in Hütting und zog mit ihm nach Lechhausen. 1978 ging es für die Familie nach Meitingen. Neben den drei Kindern Sieglinde, Petra und Stefan, gehören inzwischen auch zwei Enkel und drei Urenkel zur Familie. zur Welt.

Reisen, Backen und Gartenarbeit waren die großen Hobbies der Meitingerin

Petra Gutzeit erzählt, dass die Hobbys ihrer Mutter Kochen, Backen, Gartenarbeit und die Pflege der Blumenbeete waren. So lange es ihre Gesundheit erlaubte, war Gertraud König auch jeden Tag im Freibad. Reisen gehörte zu ihrer ganz großen Leidenschaft. „Ich war schon in Rom, auf der Insel Rhodos, auf Teneriffa und habe auch Deutschland viel bereist und bestens kennengelernt“, erzählt die 95-Jährige rückblickend. 2002 verstarb ihr Mann. Seit gut einem Jahr lebt die Jubilaren im Meitinger Seniorenheim St. Martha.

Zum Gratulantenkreis gehörte Meitingens Bürgermeister Michael Higl, der die Glückwünsche der Marktgemeinde überbrachte. Postalisch gratulierte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Peter Heider