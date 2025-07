Zwei Besuche mit einem Ziel: Integration und Austausch

Die Jugendvertretung der SGL Carbon begrüßte die zehn Jugendlichen vom Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) mit ihren Betreuerinnen und Betreuern am Standort Meitingen. Die unternehmenseigene Jugendvertretung hatte ein abwechslungsreiches Programm für die Gäste auf die Beine gestellt. So standen ein Besuch bei der Werksfeuerwehr, eine Führung durch den Showroom und ein praktischer Teil in der Lehrwerkstatt auf der Tagesordnung. In der Lehrwerkstatt konnten die Gäste unter Anleitung der Auszubildenden ihren eigenen Schuhlöffel aus Carbonfasern anfertigen. Begleitend wurde in der SGL Kantine ein Verkaufsstand mit handgefertigten Produkten aus dem DRW aufgestellt, der auf großes Interesse bei den Mitarbeitenden der SGL stieß.

Kunstvolle Einzelstücke aus Ton

Beim Gegenbesuch in den Räumen des DRW erhielt die Jugendvertretung Einblicke in die tägliche Arbeit in den Werkstätten, wo unter anderem Bauteile und Verpackungen für regionale Unternehmen gefertigt werden. Ein besonderes Highlight war die hauseigene Keramikwerkstatt, in der kunstvolle Einzelstücke wie Tassen, Schalen und Garten-Dekorationen entstehen. Nach der Führung durften die Gäste auch selbst Hand anlegen. (AZ)

