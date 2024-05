Zwei Großprojekte in Meitingen: Solarpark und Logistik-Halle

Plus Der Meitinger Marktgemeinderat befasst sich mit zwei Bauprojekten von Privatfirmen. Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen.

Gleich zweimal präsentierten in der Sitzung des Meitinger Marktgemeinderates Vertreter von Privatfirmen Bauprojekte, bei denen sie um Unterstützung warben. Ging es zunächst um eine große Freiflächen-Solaranlage mit rund 15.000 Modulen am örtlichen Wasserwerk, folgte die Präsentation von veränderten Plänen für ein geplantes Gewerbegebiet auf dem ehemaligen „Deil-Gelände“ südlich von Waltershofen nahe des örtlichen Wertstoffhofes.

Geschätzte 800.000 Euro an Kosten könne der Markt Meitingen in 20 Jahren einsparen, würde er das Projekt „Sonnenpark Breitl/Herdmähder“ unterstützen, führen die Projektanten Alexander Janowsky vom Antragsteller Greenovative aus Nürnberg und Andreas Gotterbarm vom Planer OPLA aus Augsburg aus. Auf einer Fläche von insgesamt 9,7 Hektar möchten die Projektanten insgesamt knapp 15.000 Solarmodule aufstellen. Die nicht ganz quadratische Fläche ist aktuell ein Acker. Direkter Nachbar im Osten ist das Gewerbegebiet Deutzring südlich von Herbertshofen, Nordgrenze ist die Straße zur B2-Anschlussstelle Erlingen. Das Meitinger Wasserwerk würde von dem Solarpark auf drei Seiten umschlossen. Die Projektanten planen nach eigenen Worten, die Fläche zunächst für 20 Jahre zu pachten und mit den Solarpaneelen auszustatten.