Zwei Pflege-Einrichtungen kochen in Meitingen ein gemeinsames Süppchen

Plus Das Johannesheim und die Ökumenische Sozialstation wollen in Meitingen enger zusammenarbeiten. Gerüchten über eine Fusion geben die Verantwortlichen eine Absage.

Geografisch betrachtet sind das Johannesheim Meitingen und die Ökumenische Sozialstation Meitingen Nachbarn und noch dazu in derselben Branche aktiv. Das Johannesheim Meitingen, das eine bewegte Geschichte als Schloss der Familien Meutting und von Schnurbein sowie als Trinkerheilanstalt unter Dr. Max Josef Metzger hinter sich hat, ist ein Alten- und Pflegeheim mit seniorengerechten Wohnungen.

Die Ökumenische Sozialstation Meitingen deckt mit ambulanten und stationären Angeboten den Bereich der Pflege ab, hinzu kommen Beratungsleistungen. Und obwohl die Einrichtungen aktuell recht unterschiedlich strukturiert sind – das Johannesheim firmiert als eingetragener Verein (e. V.), die Sozialstation als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbh) – mehren sich die Beispiele, an denen die Zusammenarbeit enger zu werden scheint.