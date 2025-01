Zwei Verletzte nach Unfall auf der B2 bei Meitingen

Zwei Menschen sind nach einem Unfall am Samstag auf der B2 mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 29-Jährige gegen 20 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Donauwörth unterwegs. Im Ortsbereich Meitingen prallte sie nahezu ungebremst in das Heck des Wagens eines 33-jährigen Autofahrers. Durch die Wucht des Anstoßes verletzten sich die beiden. Sie kamen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Da die Fahrbahn gereinigt werden musste, war die B2 für etwa eine Stunde in Richtung Norden gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 10.000 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B2 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis