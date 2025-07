Abschied von der „innovativsten Schule der Region“

150 Absolventinnen und Absolventen hat die Meitinger Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule verabschiedet. Die festlich geschmückte Aula bot den idealen Rahmen für einen würdigen Abschluss.

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring bezeichnete die Einrichtung als die „innovativste Schule“ der Region. „Euch steht die Welt offen“, ermutigte er die jungen Menschen, diese Chancen aktiv zu ergreifen. Die stellvertretende Schulleiterin Helena Rigatos motivierte die Schülerinnen und Schüler mit dem Motto „Mission Completed“, ihre Träume und Ziele zu verwirklichen. Schulleiterin Judith Lindsay gratulierte den Absolventen zu ihren bestandenen Prüfungen und forderte sie mit einem Zitat von Steve Jobs: „You´ve got to find what you love“ auf, dem Ruf ihres Herzens zu folgen.

Meitingens Bürgermeister Michael Higl überbrachte die Glückwünsche von Landrat Martin Sailer. Higl hob das Engagement der Absolventen und Absolventinnen während ihrer Schulzeit hervor und würdigte deren Beiträge zu verschiedenen Projekten wie etwa Erasmus+.

Meitinger Realschülerin erreicht die Note 1,09

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung der Klassenbesten. Die Schulbeste Adriana Brendea erzielte die Traumnote von 1,09 und wurde zusammen mit anderen herausragenden Absolventen und Absolventinnen ausgezeichnet. Schülerinnen und Schüler, die sich über Jahre hinweg für die Schulgemeinschaft engagiert hatten, wurden mit der „Ehrenmedaille“ für ihren Einsatz im Erasmus-Team, im Schulchor, in der SMV und als Schulsanitäter ausgezeichnet. Die Klassenleitungen ließen die Schulzeit humorvoll Revue passieren.

Oliver Hartinger, Vorsitzender des Elternbeirats, ermutigte die Jugendlichen, ihren eigenen Weg mit Offenheit und Mut zu beschreiten. Die stellvertretende Schulleiterin Helena Rigatos bedankte sich mit einem Blumenstrauß bei Patrizia Lofner, Bettina Dittrich, Marion Kanert und Oliver Hartinger für ihr langjähriges Engagement.

Meitingens Schulchor, Tanz-AG und Schulband sorgen für Stimmung

Die Schülersprecherinnen Johanna Draxler, Lea Dirscherl und Schülersprecher Dimitrii Sander gratulierten den frischgebackenen Absolventen und Absolventinnen und dankten allen Unterstützern. Der Schulchor unter der Leitung von Michaela Zach umrahmte die Zeugnisverleihung musikalisch, während die Tanz-AG unter Sandra Müller mit Einlagen begeisterte. Hauptorganisatorin war Isabelle Schuhladen. Zum Abschluss der Feier betrat die Schulband, geleitet von Axel Feld, die Bühne und sorgte für einen eindrucksvollen Schlussakkord. Unter den weiteren Gästen war auch Landtagsabgeordneter Manuel Knoll. (H. Rigatos und C. Weinl)