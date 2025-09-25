Kampfsportschule gelangt ins nächste Level

Die Zeit der Schuhberge vor den großen Schaufenstern in der Donauwörther Straße ist vorbei: Die zehn Jahre alte Roll’n Flow-Kampfsportschule von Michael Matzner ist umgezogen. Mit der neuen Einrichtung in der Langenreichener Straße verwirklicht der 34-Jährige zum zehnjährigen Bestehen seinen Traum von mehr Trainingsfläche. Das vergangene Jahr stand im Zeichen des Umbaus – und der war durchaus spektakulär.

Um die Holzbalken im Obergeschoss entfernen zu können, wurden eineinhalb Tonnen schwere Stützen im Dach ein- und mehrere Balken mitten im Raum abgebaut. Auch den etwa 700 Kilogramm schweren Aufzug hievte der Helfertrupp aus dem zukünftigen Trainingsbereich und machte so Platz für eine Trainingsfläche von 150 Quadratmetern im Obergeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich eine kleinere Trainingsfläche mit etwa 70 Quadratmetern. Auch ein kleiner Empfangsbereich, das Büro, Duschen, Toiletten und Umkleiden sind im Untergeschoss.

Für den Umzug und den Umbau hat sich der 34-Jährige mit Ehefrau Laura beraten. Im September 2024 unterschrieb er den Mietvertrag für die neuen Trainingsräume. Damals, an der Donauwörther Straße, ging s ihm nur darum, eine Trainingsfläche zu haben.

Von Ehingen ging es vor zehn Jahren weiter nach Meitingen

Das Jiu-Jitsu-Fieber sei bei ihm und seinem Trainer und Freund Michael Schey bereits Jahre vorher ausgebrochen. 2010 trainierten sie in Ehingen, als Sparte des Sportvereins. Für ein größeres Trainingspensum ging es fünf Jahre später mit 30 Sportlerinnen und Sportlern nach Meitingen. Dort trainieren inzwischen 400 Menschen, auch Kinder. Früher trainierten die Fünf- bis Zwölfjährigen noch miteinander, heute wird in fünf Altersgruppen trainiert.

Icon vergrößern Die Roll'n Flow-Kampfsportschule in Meitingen zieht um: Banner verraten nun, was aus den Räumlichkeiten wurde, die lange leerstanden. Foto: Steffi Brand Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Roll'n Flow-Kampfsportschule in Meitingen zieht um: Banner verraten nun, was aus den Räumlichkeiten wurde, die lange leerstanden. Foto: Steffi Brand

Bereits nach vier Jahren war die alte Trainingsfläche zu klein, was Matzner auf den grundsätzlichen Boom des Kampfsports einerseits, aber auch auf den Wunsch vieler zurückführt, sich im Ernstfall verteidigen zu können. Manche reisen dafür eine Stunde an. Je nach Trainingseinheit treffen sich an die acht Jiu-Jitsu-Kämpfer mit einem Schwarzgurt um die Hüften auf der Matte, was auch bedeutet: Hier kämpfen Sportler gegeneinander, die zwölf Jahre lang drei- bis viermal pro Woche trainiert haben.

Was in der Meitinger Kampfsportschule alles unterrichtet wird

Neben Brazilian Jiu Jitsu wird beim Roll’n Flow auch Kick- und Thaiboxen trainiert. Auch MMA-Einheiten oder spezielle Angebote wie das Eltern-Kind-Training stehen im Kursplan. Zehn Nachwuchs-Trainer stehen – nach zehn Jahren Kampfsportschule – neben Matzner und Schey auf der Matte. Den neuen Standort beschreibt Matzner wie „ein neues Level“ in einem Spiel. Angekommen im neuen Level möchte der 34-Jährige nun all die Ideen umsetzen, die wegen der Baustelle bisher ruhen mussten.