40 Prozent mehr: Die Kinderbetreuung in Meitingen wird deutlich teurer

Wer sein Kind in einer Einrichtung des Marktes Meitingen betreuen lassen möchte, muss künftig deutlich mehr bezahlen. Das entschied das Gemeinderatsgremium in der Sitzung am Mittwochabend. Ursprünglich angedacht und in der Gebührensatzung festgelegt wurde einst eine jährliche Steigerung von wenigen Prozent. Doch das reicht mit Blick auf die Haushaltslage der Marktgemeinde nun nicht mehr aus. Deswegen werden die Betreuungsgebühren, die die Eltern zu bezahlen haben, um 40 Prozent nach oben geschraubt.

