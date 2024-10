Geistliches Benefizkonzert mit verschiedenen Interpreten

Zu einem geistlichen Benefizkonzert lädt die katholische Kirchenstiftung St. Wolfgang in Meitingen am Sonntag, 20. Oktober, ein. Ab 16 Uhr sind in der Kirche St. Wolfgang sowohl bekannte Stücke wie „Ich bete an die Macht der Liebe“ und „Ave Maria“ als auch reizvolle Neuentdeckungen zu hören - von Stücken aus dem Spätmittelalter bis in die Romantik. Verschiedene Interpretinnen und Interpreten gestalten das Konzert: Monika Meitinger wird als Sopransolistin auftreten, Alexander Ott als Bariton, bei einzelnen Stücken auch zusammen mit Sonja Karg (Alt). Ferner gehören unterschiedliche Instrumentalbeiträge zum Programm: Sanfte Streicherklänge werden von Sonja Karg an der Geige und der Bratsche und Julia Stumpf an der Geige zu hören sein, festliche Trompetenklänge von Harald Deiß und Peter Schmidbaur. Alexander Ott wird Flöten unterschiedlicher Bauweise und Größe spielen. Darüber hinaus wird er die große dreimanualige Orgel der Kirche St. Wolfgang mit ihren vielen Registern erklingen lassen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten. Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt dem bischöflichen Hilfsfond Pro Vita für schwangere Frauen in Not sowie der Pfarrei St. Wolfgang Meitingen zugute. (AZ)

