Lehrgang Selbstverteidigung und Gewaltprävention

Mit dem bereits 12. Lehrgang startete die Karate-Abteilung des TSV 1960 Herbertshofen jetzt in den Herbst. In der Sporthalle der Mittelschule Meitingen nahmen knapp 30 Aktive aus ganz Schwaben im Alter von zwölf bis 62, in verschiedenen Gruppen am Fachlehrgang teil. Nachdem der Herbertshofer Karate-Verein aus dem Wettkampfbereich ausgetreten ist, zielt die Ausrichtung, wie bei dem jüngsten Lehrgang, durch Training auf Selbstverteidigung und Gewaltprävention ab.

Geleitet wurden die Lehreinheiten erneut von Rudi Russ (DKV SV Lehrer und Gewaltschutztrainer) und Jürgen Kestner (DKV SV-Ausbilder). Dementsprechend waren die Übungseinheiten auf Abwehr unter unterschiedlichen Situationen und verschiedenen möglichen Angreifern ausgerichtet. Kindern und Einsteigern wird zwei Mal in der Woche, montags und freitags Training angeboten. Für erfahrene Mitglieder findet das Training montags und mittwochs statt, teilte Dojo-Leiter Nikolas Englisch, Hauptorganisator und Ansprechpartner des Vorstands des Herbertshofer Vereins, mit. Kontaktadresse: Karate@tsvherbertshofen.de. (AZ)