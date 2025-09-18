„Michael Jackson“ tanzt und singt in der Stadthalle Gersthofen

Vor der Show war er der Star. Der siebenjährige Marcel war als Michael Jackson verkleidet zur Tribute Show „One Night of MJ“ in die Gersthofer Stadthalle gekommen. Auf dem Rathausplatz posierte der Zweitklässler in goldener Hose, weißem Jackett und Hut sowie Perücke bereits mit zahlreichen Besuchern. „Er ist Michael-Jackson-Fan seit er zwei Jahre alt ist, war in diesem Outfit schon im Kindergarten“, erzählt seine Oma, die ihm die Karten zum Geburtstag geschenkt hat. Der King of Pop fasziniert über Generationen. Die Reset-Production aus Gera hat dazu eine Show auf die Beine gestellt, die dem Status einer der erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte durchaus gerecht wird.

Hauptdarsteller kommt in der Stadthalle Gersthofen Michael Jackson sehr nahe

Der Hauptdarsteller Wendel Gama kommt dem Original optisch sehr nahe, lediglich seine Stimme klingt ein wenig höher. Was der Brasilianer tänzerisch leistet, verdient allen Respekt. Er hat sich Michael Jacksons Bewegungen perfekt angeeignet. Sei es der obligatorische Griff in den Schritt oder der Moonwalk, der das Publikum zu ersten Begeisterungsstürmen hinreißt. Einspielungen auf einer Video-Leinwand überbrücken kurze Pausen, wenn sich Gama erholen muss oder das Outfit wechselt. Begleitet wird er von einer 13-köpfigen Band, bestehend aus zwei Background-Sängerinnen und einem Sänger sowie exzellenten Musikern am Keyboard, Schlagzeug, Bass und Gitarre. Dazu drei Bläser und ein Streichquartett. Unterstützung erhält er zudem von fünf Tänzerinnen und Tänzern, die in verschiedenen Kostümen die Szenen der berühmten Musikvideos auf die Bühne bringen.

„Warum tanzt hier niemand? In anderen Orten war viel mehr los“, wundert sich Elke Tauschek. Sie kommt aus der Nähe von Nürnberg, ist großer Michael-Jackson-Fan und hat damit auch ihre Tochter Angelina und deren Freund Robin Obermeier angesteckt. Das Trio erlebt die Nacht mit MJ bereits zum sechsten Mal. „Wir fahren jedes Mal hin, wenn die Show im Umkreis von 100 Kilometern stattfindet“, berichtet Elke Tauschek, dass es zum Beispiel in Bad Windsheim, Erding oder Schwabach schon nach kurzer Zeit niemand mehr auf den Stühlen hielt.

Gersthofer Stadthallenpublikum reißt es von den Sitzen

Auch in der nicht ganz gefüllten Gersthofer Stadthalle reißt es das Publikum nach der Pause aus den Sitzen, als mit „Smooth Criminal“ ein Feuerwerk an Hits abgebrannt wird. Das I-Tüpfelchen bildet der Auftritt von Jennifer Batton. Die mittlerweile 67-Jährige mit der blonden Löwenmähne war zehn Jahre lang (von 1987 bis 1997) Gitarristin in der Band von Michael Jackson, hat an seiner Seite rund 1.000 Konzerte absolviert.

Einer der Höhepunkte war dabei der Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl 1993, als sie mit einem Riff die Show startete, nachdem sich Michael Jackson minutenlang nicht bewegte. Nach ihrem legendären Solo bei „Beat it“ geht es so richtig ab. „Thriller“, „Earth Song“, „Billy Jean“ - das sind Songs, die jeder kennt. Das ist auch bei „Bad“ der Fall. Tosender Applaus zeigt, dass das Publikum genau das Gegenteil fühlt: „Sehr gut!“ Auch Claudia Beisch hat es gefallen. Sie hat Michael Jackson 1997 live im Münchner Olympiastadion erlebt. „In der ersten Reihe. Das war das Beste, was ich je gesehen habe und ich war schon auf vielen Konzerten.“ Auch ihr Mann Clemens Beisch war von der Produktion begeistert. „Gut gemacht, wie man diese Showszenen runterskaliert und auf die Bühne gebracht hat. Schade, dass man nicht besser gehört hat, was Jennifer Batten gespielt hat“, so der Gitarrist der Coverbands „Wild Child“ und „Rory Gallaghers Heritage“, der ansonsten in der Augsburger Musikkneipe Bombig für den guten Ton zuständig ist.

Nach zwei Stunden, in denen zum Schluss noch die Handys der Besucher, die mit viel Glitzer oder in roten Lederjacken gekommen sind, ihre restliche Akkukapazität bei ruhigeren Nummern wie „Man in the Middle“ durch die Halle leuchten dürfen, wird das Ensemble, das im Anschluss noch Autogramme gibt und für Selfies zur Verfügung steht, frenetisch mit stehenden Ovationen gefeiert. „Ich mache jeden Abend den Moonwalk, wenn ich ins Bett gehe“, hat „One Night of MJ“ nicht nur Robert Glötzinger ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und viele Erinnerungen an den King of Pop geweckt.

