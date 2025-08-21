Icon Menü
Mieten oder kaufen? Diese Frage stellt sich vielen erst gar nicht

Kommentar

Die Probleme auf dem Wohnungsmarkt sind ungelöst

Zu wenig Wohnraum, zu hohe Mieten und Zinsen - Solange all diese Probleme ungelöst sind, bleibt der Traum vom Eigenheim für viele ein Traum. Ein Kommentar.
Von Philipp Kinne
    •
    •
    •
    Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist nur eines der Probleme auf dem Immobilienmarkt, die seit Jahren ungelöst sind. 
    Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist nur eines der Probleme auf dem Immobilienmarkt, die seit Jahren ungelöst sind.  Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    Mieten oder kaufen? Diese Frage stellt sich vielen erst gar nicht. Die Beweggründe sind unterschiedlich. Wer eine Wohnung oder ein Haus kauft, hat Verpflichtungen. In der Regel muss jahrzehntelang ein Kredit abbezahlt werden. Wer Eigentum will, bindet sich an einen Ort oder muss sich um die Mieter kümmern. Wer hingegen mietet, muss zwar monatlich in der Regel deutlich weniger zahlen, steht am Ende aber ohne die eigenen vier Wände da. Die Frage, was besser ist, ist für viele aber keine der Abwägung. Die aktuellen Zahlen belegen: Ein Einfamilienhaus im Landkreis Augsburg lässt sich selbst mit überdurchschnittlichem Haushaltseinkommen und ohne eine große Summe an Eigenkapital kaum finanzieren.

