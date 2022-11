Millionen-Zuschuss für barrierefreien Ausbau des Bahnhofs in Langweid

München unterstützt das Großprojekt in Langweid, das auch viele Pendler freut.

Es waren spektakuläre Szenen, die sich Mitte August am Bahnhof von Langweid abspielten. Über das Wochenende erhielt er einen neuen Tunnel, viele Schaulustige verfolgten die Arbeiten, für die die Bahnlinie zwischen Augsburg und Donauwörth gesperrt werden musste. Jetzt gibt es für das Vorhaben einen Millionenzuschuss vom Freistaat. Das gab das Verkehrsministerium am Freitag bekannt.

Viele Pendlerinnen und Pendler steigen täglich am Langweider Bahnhof in den Zug nach Augsburg oder Donauwörth. Fußgänger erreichen den westlich der Gleise liegenden Parkplatz und den Bahnhof vom Ortszentrum aus über eine fast 100 Jahre alte Personenunterführung, die obendrein schadhaft ist. Deshalb nahm die Gemeinde Landgweid den aufwendigen Neubau in Angriff, mit dessen Hilfe der Zugang zu den Gleisen auch barrierefrei wird. Gute Nachrichten kommen dazu nun aus München: Bayerns Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter stellte eine Förderung des Vorhabens in Höhe von mehr als 2,7 Millionen Euro in Aussicht. "Gerade im ländlichen Raum hat nicht jeder die Möglichkeit, mit dem Bus zum nächsten Bahnhof zu kommen, weswegen gut erreichbare Parkplätze an den Zustiegspunkten wichtig sind."

Der Neubau wird auf einer Gesamtlänge von 30 Metern eine lichte Breite und Höhe von je 2,5 Metern aufweisen und von beiden Seiten der Bahn über Treppenabgänge und behindertengerechte Rampen zu erreichen sein. Die Anbindung des Bahnhofs und des P+R-Parkplatzes wird dadurch insbesondere auch für Personen mit Mobilitätseinschränkungen oder Reisende mit Kinderwägen oder Gepäck wesentlich attraktiver.

Mehr als sechs Millionen Euro für den Bahnhof in Langweid

Die Bauarbeiten begannen im Mai dieses Jahres und sollen bereits im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden. Insgesamt investiert die Gemeinde Langweid in das Vorhaben 6,13 Millionen Euro, wovon der Freistaat Bayern 2,722 Millionen Euro aus Mitteln des Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes und des Bayerischen Finanzausgleichgesetzes übernimmt. In den vergangenen fünf Jahren hat der Freistaat Bayern den Landkreis Augsburg und seine kreisangehörigen Gemeinden nach Angaben des Ministeriums mit Zuwendungen in Höhe von rund 11,5 Millionen Euro bei Straßen- und Brückenbaumaßnahmen unterstützt. (AZ)

