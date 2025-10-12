Wie hoch hinaus kommt man mit 100 Euro auf der Gersthofer Kirchweih?

Schon gleich nach dem Frühstück hat Ella ihr Dirndl angezogen. Die Sechsjährige ist nämlich ziemlich aufgeregt und in freudiger Erwartung, weil sie zusammen mit ihrem Bruder Leo (9 Jahre) und ihrem Opa testen darf, wie man auf der Gersthofer Kirchweih einen vergnügten Nachmittag verbringen kann, wenn man ein Budget von 100 Euro zur Verfügung hat.

Mit dem New-York-Taxi drehten die Kirchweih-Testpersonen ihre Runden im Autoscooter. Foto: Oliver Reiser

Der Autoscooter sieht auf einmal ganz winzig aus

„Autoscooter fahren! Bitte!“, rufen die beiden Testpersonen schon beim Betreten des Festplatzes gegen die laute Musik an. Johannes Braun, der im Kassenhäuschen des Autoscooters sitzt, nimmt den 100-Euro-Schein entgegen. Vier Fahrchips kosten zehn Euro, also gibt es 90 Euro zurück. Sicher angeschnallt gibt der große Bruder Gas und die kleine Schwester, die bei jedem Zusammenstoß begeistert kreischt, darf lenken. Von der Piste in die Lüfte. Schon seit Tagen hat Ella immer wieder von der Fahrt mit dem Riesenrad gesprochen, das nun doch noch aufgebaut wurde, nachdem es zunächst geheißen hatte, dass dieses Attraktion in diesem Jahr fehlen würde. Vier Euro für Kinder, fünf Euro für Erwachsene - das sind 13 Euro, die sich wirklich lohnen, wenn man die Begeisterung der Kinder erlebt. „Boah, ist das toll! So hoch! Der Autoscooter sieht auf einmal ganz winzig aus“, ruft Leo, als sich die Gondel in Bewegung setzt und hoch hinauf fährt. „Die Autos waren so klein wie Spielzeugautos und ich habe das Haus gesehen, in dem meine Freundin wohnt und meiner Mama gewunken“, ist auch Ella nach den sechs Runden aus dem Häuschen. Von Angst keine Spur. Nur, als das Rad kurz anhält, um weitere Mitfahrer aussteigen zu lassen, wundert sich Leo kurz: „Was ist jetzt los?“

Beim Dosenwerfen kosten drei Bälle vier Euro. Doch die freundliche Dame in der Bude, gibt einen weiteren Ball heraus, damit die Sechsjährige auch ein Erfolgserlebnis hat. Als Trostpreis gibt es wahlweise einen Lolly oder eine Trillerpfeife, die schließlich - weil nervtötend - konfisziert wird. Leos Leidenschaft ist das Schießen. Zwölf Schuss gibt es für zehn Euro, für die zehn Treffer lässt er sich einen Gutschein geben. „Ich sammle die Punkte, dann bekomme ich einen größeren Gewinn“, hofft der Drittklässler auf weitere Besuche auf der Kirchweih. Punkte sammeln kann man auch an der Losbude. Zehn Lose kosten sechs Euro, für die erreichten Punkte gibt es eine Wundertüte, aus der eine Robbe schlüpft, und drei Süßigkeiten. Zwei Euro wandern in einen Automaten, bei dem man mit einem Greifer diverse Kuscheltiere herausbaggern kann.

Einkehr unterm Totenkopf. Leo lässt sich einen halben Gockel mit Pommes schmecken, während Ella Spätzle mit Soße genießt. Foto: Oliver Reiser

Einkehr unter Totenkopf und tanzenden Schweinen

Das Kirchweih-Tester-Trio ist hungrig und durstig geworden und kehrt in Habos Festschänke ein. Unter dem Totenkopf und den lustigen Videos mit tanzenden Kühen und Schweinen wird Platz genommen. Für Leo gibt es einen halben Gockel (12.90 Euro) mit Pommes (5.10 Euro), für Ella aus der Kinderkarte Spätzle mit Soße (4.20 Euro) und der Opa gönnt sich einen Kaiserschmarren mit Apfelkompott und Zwetschgenröster (12.30 Euro). Dazu eine Apfelschorle (4.80 Euro) und eine Radlermaß (11.70 Uhr wie die Maß Bier). Die Portionen sind schmackhaft und reichhaltig. Auch der Krustenbraten mit Knödel und Blaukraut, der für 17.90 Euro zu haben ist, sieht gut aus. Leo haben es vor allem die Pommes angetan: „Die sind voll knusprig“, schwärmt der Neunjährige. Sein gut gewürztes Hendl schafft er indes nicht ganz. Festwirt Bernhard Happacher bringt ihm persönlich eine Tüte an den Tisch, in der er den Rest mit nach Hause nehmen kann.

Ein aufregender Nachmittag geht zu Ende. Zum Abschluss gab's noch eine Tüte gebrannte Mandeln für den Nachhauseweg. Foto: Oliver Reiser

Zum Abschluss noch ein Ass im Rucksack

Jetzt wird Kassensturz gemacht: Exakt 100 Euro haben wir innerhalb von zweieinhalb Stunden ausgegeben. Punktlandung! Die nächsten zehn Euro für vier Fahrten auf dem Kinderkarussell spendiert der Opa, damit die beiden Großen noch mit ihrer kleinen Schwester jeweils zwei Runden drehen können, was die Einjährige sichtlich genießt. Für die Nachspeise reicht das Budget dann nicht mehr. Doch die sechsjährige Ella hat noch ein Ass im Ärmel und fuschelt einen Gutschein der Stadt Gersthofen, den sie im Kindergarten bekommen hat, aus ihrem Rucksack heraus: „Damit können wir doch gebrannte Mandeln kaufen.“ Der Opa spendiert den Rest und mit der Tüte für 4.50 Euro findet der aufregende Nachmittag seinen süßen Schlusspunkt.