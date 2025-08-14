Icon Menü
Mit Aldi und DM sind Nachfolger für den Rewe im City-Center Gersthofen gefunden

Gersthofen

"Gelungen, das City-Center zu retten" - Nachfolge für Rewe gefunden

Der Investor präsentiert neue Mieter, die das Einkaufscenter in Gersthofen retten sollen. Unklar bleibt, wie der große Anbau auf dem Parkdeck aussehen soll.
Von Philipp Kinne
    • |
    • |
    • |
    Auf dem bestehenden Parkdeck am City-Center soll ein Wohnkomplex aufgebaut werden. Für Streit sorgt die Frage, wie der aussehen soll.
    Auf dem bestehenden Parkdeck am City-Center soll ein Wohnkomplex aufgebaut werden. Für Streit sorgt die Frage, wie der aussehen soll. Foto: Marcus Merk

    Das Gersthofer City-Center bekommt neue Mieter. Der Investor will massiv investieren und verspricht: Bis zum kommenden Frühjahr sollen alle derzeit leer stehenden Ladeflächen in dem in die Jahre gekommenen Einkaufscenter wieder vermietet sein. Neben einigen kleineren Geschäften hatte zuletzt der große Supermarkt Rewe seinen Rückzug aus dem Center angekündigt. Jetzt präsentiert der Investor zwei Nachfolger für diese Ladenfläche. Das kommt im Planungsausschuss des Stadtrats gut an - dennoch findet sich aktuell keine Mehrheit für die weiteren Pläne zum Ausbau.

