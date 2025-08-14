"Gelungen, das City-Center zu retten" - Nachfolge für Rewe gefunden

Das Gersthofer City-Center bekommt neue Mieter. Der Investor will massiv investieren und verspricht: Bis zum kommenden Frühjahr sollen alle derzeit leer stehenden Ladeflächen in dem in die Jahre gekommenen Einkaufscenter wieder vermietet sein. Neben einigen kleineren Geschäften hatte zuletzt der große Supermarkt Rewe seinen Rückzug aus dem Center angekündigt. Jetzt präsentiert der Investor zwei Nachfolger für diese Ladenfläche. Das kommt im Planungsausschuss des Stadtrats gut an - dennoch findet sich aktuell keine Mehrheit für die weiteren Pläne zum Ausbau.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rewe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis