Siebtklässler bringen ihre Ideen für das neue Jugendzentrum Meitingen ein

Die Jugendlichen aus den siebten Klassen der Mittelschule Meitingen haben zusammen mit ihren Lehrkräften das örtliche Jugendzentrum besucht. Dabei lernten sie unter anderem die Pläne für das neue Jugendzentrum kennen, das unterhalb der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle entstehen soll.

Florian Möckl gibt den Anstoß

Den Anstoß zum Besuch hatte Lehrer und Gemeinderatsmitglied Florian Möckl gegeben. Er engagiert sich seit Jahren für die Jugendarbeit und zeigt sich erfreut über die positive Entwicklung. „Ich freue mich sehr, dass mein Antrag auf die Errichtung eines trägergeführten Jugendzentrums in Meitingen so gut umgesetzt wurde und die beiden Sozialarbeiter Max Kruchten und Florian Ludl eine so hervorragende Arbeit leisten“.

Die beiden Sozialpädagogen ermöglichten den Siebtklässlern einen Einblick in die Arbeit der Jugendeinrichtung und sie zeigten ihnen auch die aktuellen Räumlichkeiten. Im Gespräch über das neue Jugendzentrum durften die Jugendlichen ihre eigenen Wünsche und Ideen für den Umbau einbringen. Sie nutzten die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung ihrer zukünftigen Freizeitstätte mitzuwirken und nannten als Wünsche unter anderem gemütliche Treffpunkte und kreative Freizeitangebote.

Möckl fasste zusammen: „Es ist schön zu sehen, dass der Gemeinderat trotz der angespannten Haushaltslage weiterhin hinter dieser erfolgreichen Jugendarbeit steht und die Pläne für den Umbau engagiert vorantreibt“. (Rosmarie Gumpp)

