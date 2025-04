Mobilfunkmast auf der Tierklinik bleibt ein Aufreger

Es dürfte einer der am längsten diskutierten Mobilfunkmasten im gesamten Landkreis Augsburg sein. Seit rund 15 Jahren stören sich Menschen in Gessertshausen an den Antennen auf der Tierklinik. Ob Bürgerversammlung oder Gemeinderatssitzung, immer wieder geht es um die Einrichtung, die das Mobilfunknetz in diesem Teil von Gessertshausen stabilisieren soll. Eigentlich sollten die Mobilfunkmasten auf dem Gebäude längst abgebaut sein, nun hat die Tierklinik erneut einen Antrag auf Verlängerung des Betriebs von zwei Antennen gestellt. Doch zu einer Abstimmung kam es auf der jüngsten Gemeinderatssitzung bisher nicht. Die Gemeinderäte wollen zunächst mehr Informationen.

