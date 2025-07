Mit der Modellbaugruppe in Reutern geht es hoch hinaus

Von Helikoptern, Segelflugzeugen bis hin zu Jets war alles dabei. Mit Loopings und Schrauben ging es quer über den Platz. Hinzu kamen atemberaubende Kunststücke wie Rollen, Rücken- und Sturzflug. Während die einen nach der Beschleunigung auf der Rollbahn an Höhe gewonnen haben, schossen andere wie eine Rakete fast senkrecht nach oben. Das kam bei den Besucherinnen und Besuchern der Modellbaugruppe in Reutern gut an.

