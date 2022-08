69-Jähriger gerät nach "einem Bier" in Mödishofen in eine Polizeikontrolle

Nur "ein Bier" will ein Autofahrer in Mödishofen getrunken haben. Das Ergebnis des Alkoholtests aber widerlegt diese Aussage.

Schuldbewusste Autofahrer mit Alkoholgeruch, die von der Polizei kontrolliert werden, geben meistens an, nur ein einziges Bier getrunken zu haben. Dies war auch bei einem 69-Jährigen der Fall, der am Mittwoch gegen 21 Uhr in Mödishofen in eine Verkehrskontrolle geraten war.

Da den Beamten aus dem Fahrzeug ein deutlicher Alkoholgeruch entgegenkam, wurde der Fahrer nach seinem Konsum befragt. Wie erwartet, wurde das obligatorische "eine Bier" angegeben. Ein Alkotest belegte jedoch, dass das eine Bier laut Polizei "ziemlich stark gewesen sein muss". Der Test ergab immerhin einen Wert von knapp 0,6 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. (thia)