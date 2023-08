Wurde in Mödishofen eine Kiefer mit Benzin übergossen?

Eine ungewöhnliche Anzeige aus Mödishofen wirft für die Polizei Zusmarshausen Fragen auf.

Der Fall einer möglicherweise versuchten Sachbeschädigung wurde am Mittwoch bei der Polizei Zusmarshausen angezeigt. Ein 41-jähriger Mann aus dem Libellenweg in Mödishofen wollte an diesem Tag eine Kiefer im Garten umsetzen. Im Verlauf der Ausgrabungsarbeiten roch es laut seiner Aussage immer stärker nach Benzin. Der 41-Jährige vermutet nun, dass ein Unbekannter Benzin an den Baum gegossen hatte, um diesen zu schädigen. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. (kar)