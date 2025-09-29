Neusässer Firma Mopla myway bietet Alternative zu Uber - und will noch mehr

Seit Mitte September ist die neue Mobilitätsplattform Mopla myway im Landkreis Augsburg verfügbar, teilt das Unternehmen jetzt mit. Das Angebot biete eine flexible, bequeme und deutsche Alternative zu Fahrdiensten wie Uber. Fahrten können dabei über die Mopla App zum Festpreis gebucht werden. Das Fahrzeug, ein Kleinbus, hat der Nutzer oder die Nutzerin dann für sich allein, bis zu sechs Mitfahrer können kostenlos mitfahren, informiert das Unternehmen weiter. Mopla myway hat einen Standort in Neusäß und hatte schon im Frühjahr mit seinem Angebot starten wollen. Doch erst jetzt kam es zur nötigen Zulassung durch die Genehmigungsbehörde.

Start oder Ziel muss zwischen Neusäß und Meitingen liegen

Wer mit mopla myway fahren will, muss im nördlichen Landkreis Augsburg starten, irgendwo zwischen Meitingen, Zusmarshausen, Gersthofen, Neusäß und weiteren Gemeinden in diesem Bereich. Auch Wertingen im Landkreis Dillingen ist angebunden. Das Angebot wird sukzessive auf den gesamten Landkreis erweitert, teilt das Unternehmen mit. Zudem reicht es aus, wenn die Fahrt im Startgebiet beginnt oder endet, auch Fahrten von und nach Augsburg sind somit möglich.

Ziel sei es, so Geschäftsführer Robert Kamischke, das Mobilitätsangebot in der Region zu verbessern. Von Mopla überzeugt ist der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner. Auf der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses in Neusäß sagte er, er wolle sich dafür einsetzen, das Unternehmen in den Nahverkehr des AVV mit aufzunehmen und möglicherweise den on-demand-Verkehr des Aktivvo zu ergänzen. Die Stadt habe bereits gute Erfahrungen gemacht. Aktuell fährt Mopla Kinder aus Hainhofen zur Schule nach Westheim, die aufgrund der Baustelle in der Von-Rehlingen-Straße nicht mehr auf kurzem Weg zu ihrer Schule kommen.

In Ostdeutschland fährt Mopla bereits im öffentlichen Nahverkehr

Mopla hat bereits Erfahrung mit der Einbindung in den öffentlichen Nahverkehr in einigen Landkreisen in Ostdeutschland. Dort werden jetzt die Kleinbusse des Unternehmens im Rufbussystem effektiv eingesetzt, etwa in Anhalt-Bitterfeld.