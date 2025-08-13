Polizei zieht einen Motorradfahrer aus dem Verkehr

Beamte der Verkehrspolizei Augsburg haben am Dienstagnachmittag in Fischach einem 20-Jährigen die Weiterfahrt mit seinem Motorrad verboten. Der Mann war laut Polizei der Zivilstreife aufgefallen, da er zunächst mehrmals über längere Zeit einen so genannten Wheelie machte, wobei er beinahe gestürzt wäre. Ein Wheelie ist eine Fahrtechnik, bei der ein Zweirad auf dem Hinterrad fährt, während das Vorderrad in der Luft ist. Bei der Kontrolle wurden mehrere Mängel am Motorrad festgestellt. Der 20-Jährige wird angezeigt. (kar)

