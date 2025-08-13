Icon Menü
Motorradfahrer in Fischach zeigt gefährliche Fahrweise – Polizei greift ein

Fischach

Polizei zieht einen Motorradfahrer aus dem Verkehr

Ein 20-Jähriger fällt der Polizei durch sein Fahrverhalten auf. Der Mann machte mehrfach einen so genannten „Wheelie“.
    Ein Motorradfahrer ist in Fischach der Polizei aufgefallen. (Symbolfoto)
    Ein Motorradfahrer ist in Fischach der Polizei aufgefallen. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Beamte der Verkehrspolizei Augsburg haben am Dienstagnachmittag in Fischach einem 20-Jährigen die Weiterfahrt mit seinem Motorrad verboten. Der Mann war laut Polizei der Zivilstreife aufgefallen, da er zunächst mehrmals über längere Zeit einen so genannten Wheelie machte, wobei er beinahe gestürzt wäre. Ein Wheelie ist eine Fahrtechnik, bei der ein Zweirad auf dem Hinterrad fährt, während das Vorderrad in der Luft ist. Bei der Kontrolle wurden mehrere Mängel am Motorrad festgestellt. Der 20-Jährige wird angezeigt. (kar)

