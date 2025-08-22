Icon Menü
Motorradfahrer ruscht in einem Gersthofer Kreisverkehr laut Polizei aus der Kurve

Gersthofen

Motorradfahrer ruscht aus dem Kreisverkehr

Ein junger Motorradfahrer hatte am Donnerstag einen Unfall in einem Gersthofer Kreisverkehr. Das teilte die Polizei mit.
    Die Polizei war am Donnerstag in Gersthofen bei einem Unfall im Einsatz.
    Die Polizei war am Donnerstag in Gersthofen bei einem Unfall im Einsatz. Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    Ein Unfall hat sich am Donnerstag am Kreisverkehr in der Nähe des Gersthofer Bahnhofs ereignet. Dort, zwischen Daimlerstraße und Hirblinger Straße, wollte ein 21-Jähriger um 12.20 Uhr mit seinem Motorrad stadteinwärts fahren. Beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr rutschte ihm laut Polizei sein Fahrzeug weg und er stürzte. Am Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Der 21-Jährige erlitt Schürfwunden. (AZ)

