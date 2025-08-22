Motorradfahrer ruscht aus dem Kreisverkehr

Ein Unfall hat sich am Donnerstag am Kreisverkehr in der Nähe des Gersthofer Bahnhofs ereignet. Dort, zwischen Daimlerstraße und Hirblinger Straße, wollte ein 21-Jähriger um 12.20 Uhr mit seinem Motorrad stadteinwärts fahren. Beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr rutschte ihm laut Polizei sein Fahrzeug weg und er stürzte. Am Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Der 21-Jährige erlitt Schürfwunden. (AZ)

