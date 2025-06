26-jährige Motorradfahrerin kommt bei Unfall in Horgau ums Leben

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am alten Horgauer Bahnhof tödlich verunglückt. Das teilt die Polizei mit. Demnach ereignete sich der folgenschwere Unfall am Sonntag gegen 11.30 Uhr.

26-Jährige stirbt an den Folgen eines schweren Unfalls

Die Polizei schilder den Unfall so: Eine Gruppe von Motorradfahrern befuhr die Strecke von Adelsried kommend in Richtung Horgau Bahnhof. Kurz vor der Brücke der Kreisstraße A5 über den Weldenradweg überholte ein Fahrer der Gruppe ein Auto. Eine an zweiter Stelle fahrende 26-jährige Motorradfahrerin überholte das Fahrzeug ebenfalls. Nach dem Überholvorgang kam sie ins Schlingern. Sie prallte mit ihrem Motorrad nach der Überführung in eine Leitplanke der darauffolgenden Linkskurve und stürzte. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie trotz sofort eingeleiteter Reanimation nicht mehr gerettet werden konnte, berichtet die Polizei. An ihrem Motorrad entstand Totalschaden.

Die Unfallstelle liegt unmittelbar hinter einer Kuppe

Die Unfallstelle liegt unmittelbar hinter einer Kuppe. Dort herrscht laut Polizei eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h und ein Hinweis auf einen neuen Fahrbahnbelag sei dort beschildert. Im Brückenbereich sei die Fahrbahn mit einer durchgezogenen Linie markiert. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die freiwilligen Feuerwehren Adelsried und Horgauergreut waren mit 15 Kräften vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle und leiteten den Verkehr um die Unfallstelle. (kinp)