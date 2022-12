Nach 35 Jahren im Ehrenamt kann auch Nichtstun einmal schön sein

Die ehemalige stellvertretende Landrätin und zweite Landesbäuerin Anni Fries bekommt den Bayerischen Verfassungsorden. Wofür gibt es diese Auszeichnung?

Es gibt ein Band, das die ehemalige mehrfache Paralympics-Siegerin Verena Bentele, Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Kabarettistin Martina Schwarzmann, die Verlegerin der Augsburger Allgemeinen, Alexandra Holland, ab Freitag, 2. Dezember, immer mit der ehemaligen stellvertretenden Landrätin Anni Fries aus dem Biberbacher Ortsteil Münster verbinden wird: Sie alle erhalten an diesem Tag aus der Hand von Landtagspräsidentin Ilse Aichner den zweithöchsten Orden, den der bayerische Staat zu vergeben hat, den Bayerischen Verfassungsorden. So hat ihn sich Anni Fries verdient.

Der Verfassungsorden, das war ursprünglich die Auszeichnung, die besonders langjährige Landtagsabgeordnete erhielten. Ihr Verdienst um die Verfassung sollte damit betont werden. Doch das ist nicht mehr ausschließlich so. Schon seit vielen Jahren sind es auch Lehrer, Krankenschwestern, Journalisten oder Schauspielerinnen, die so ausgezeichnet werden. Die Verfassung des Freistaats zu ehren, das kann man eben nicht nur im politischen Geschäft, sondern auch im Ehrenamt. Und so war das auch bei Anni Fries.

Den ersten Glückwunsch-Blumenstrauß hat sie versteckt

Schon seit den Achtziger Jahren setzt sie sich aktiv für ihren Berufsstand ein. Landwirtin zu sein, das war für sie immer Beruf und auch Leidenschaft zugleich. Das erkannten wohl auch die damaligen Ortsbäuerinnen aus den heutigen Biberbacher Ortsteilen, die sie damals zur ersten gemeinsamen Ortsbäuerin wählten. "Vorgedrängt habe ich mich um dieses Amt nicht, genauso wenig, wie um ein anderes Ehrenamt", stellt sie klar. Nein gesagt hatte sie aber freilich auch nicht. Sich engagieren und vorausdenken, das waren für sie immer die Grundsätze ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Und so kam zur Ortsbäuerin 1992 die Kreisbäuerin hinzu.

Anni Fries hatte auf Veranstaltungen immer wieder zunächst Landrat Karl Vogele und dann Martin Sailer vertreten. Foto: Anna Starker (Archivbild)

"Ich hatte mich damals zwar aufstellen lassen, dachte aber nicht wirklich, dass ich gewählt werde", erinnert sie sich. Als sie nach der Versammlung nach Hause kam, war sie sich selbst noch gar nicht sicher, ob sie sich wirklich freuen sollte und hat den Glückwunsch-Blumenstrauß im Keller stehen lassen. Schließlich gab es zu Hause einen großen Hof zu versorgen und ihre drei Kinder waren erst im Grundschulalter. Doch die Sorge war umsonst: Als Anni Fries ins Wohnzimmer kam, wussten Mann und Kinder längst Bescheid und gratulierten überschwänglich. Und so sei es geblieben: "Meine Familie stand immer voll hinter mir", sagt Anni Fries. Überhaupt habe sie viel Rückhalt während der vielen Jahre ihres Engagements gespürt.

Und dennoch: "Heute frage ich mich, wie ich das alles geschafft habe", sagt die inzwischen 71-Jährige. Denn im Laufe der nächsten Jahre kamen immer mehr Ehrenämter hinzu. So war sie im Beirat der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen, hatte den Landfrauenchor gegründet und geleitet, war schließlich bis zur stellvertretenden Landesbäuerin im Bayerischen Bauernverband (BBV) aufgestiegen und für den Verband auch zehn Jahre lang im Rundfunkrat. Und damit nicht genug: Seit 1996 war Anni Fries im Gemeinderat Biberbach und auch im Kreistag für die CSU. Dort war sie von 2002 an für 18 Jahre stellvertretende Landrätin.

Dabei hat sie eigentlich ein Rezept, wie man mit einer Flut von Aufgaben zurechtkommt: Gleich loslegen, nichts verschieben und immer mit dem anfangen, was am unangenehmsten ist. "Sonst bedrückt es einen nur", sagt sie. Dabei gab es jedoch meist weniger bedrückende, sondern eher erfüllende Aufgaben. Kindern und Familien den Berufsstand der Landwirte näher bringen, die Kroatien Hilfe im Landkreis Augsburg oder auch der Erfolg, die Landwirtschaftsschule in Schwabmünchen erhalten zu können, daran erinnert sie sich noch ganz genau.

Den Hof haben ihr Mann und sie an den Sohn übergeben

Ab 2017 war es dann aber doch Zeit, die Ehrenämter langsam eines nach dem anderen abzugeben. Eines hat Anni Fries noch, sie ist Schöffin am Verwaltungsgericht in Augsburg. Unheimlich viel gelernt habe sie mit ihren verschiedenen Aufgaben. "Ich möchte keinen Tag zurückgehen, aber ich möchte auch keinen Tag missen", sagt sie heute. Den Hof der Familie hat das Ehepaar Fries inzwischen an einen Sohn übergeben. "Es ist schön, einmal gar nichts zu tun" - freilich abgesehen davon, dass Anni Fries dennoch täglich morgens und abends im Stall des Bauernhofs zu finden ist und sich viel mit ihren acht Enkelkindern beschäftigt.

Eine Reihe von Auszeichnungen hat Anni Fries schon erhalten, unter anderem die Sieben-Schwaben-Medaille aus der Hand des damaligen Bezirkstagspräsidenten Jürgen Reichert. Foto: Thomas Graupner (Archivbild)

Die Auszeichnung, die sie am Freitag aus den Händen von Ilse Aigner entgegennehmen wird, ist übrigens nicht der erste Orden oder die erste Verdienstmedaille in ihrem Haus. Eine ganz Schublade voll habe sie, erzählt sie. Nicht, dass ihr das nichts bedeuten würde. Aber ihre Motivation fürs Ehrenamt war ganz sicher eine andere. "Etwas zu bewegen, am besten direkt in der eigenen Umgebung, das ist etwas Tolles."