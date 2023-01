Dialekt als Karriere-Killer? Diese Erfahrungen machen Menschen in der Region

Im vierten Teil unserer Serie "So schwätzet mir" geht es um die Arbeitswelt. Welche Erfahrungen haben dialektsprechende Menschen im Augsburger Land gemacht?

Gisela Litzel gehört zum Dinkelscherber Inventar. Die gebürtige Augsburgerin lebt seit über 60 Jahren ohne Unterbrechung in der Marktgemeinde. Litzel ist vor Ort tief verwurzelt und leitet den örtlichen Volkstanzkreis. Ihr "Dinkelscherber", wie sie liebevoll sagt, hat sie nur selten verlassen. Nur für ihre Ausbildung zur Handarbeitslehrerin musste sie ins oberbayerische Pasing. Und dort erlebte Litzel erstmals, wie es sein kann, den schwäbischen Dialekt in der Arbeitswelt zu gebrauchen.