Dialekt-Serie: Stirbt der schwäbische Dialekt aus?

Im letzten Teil unserer Serie "So schwätzet mir" geht es um Schutzräume für Mundart. Wie soziale Medien zur Zukunft des Dialekts beitragen.

Vereinzelt gibt es sie noch, die Schutzräume für bayerisch-schwäbische Dialektwörter. Zum Beispiel in der Küche: Da sagt Anton Zott aus Untermeitingen zum Topf "Hafa" und zum Nudelsieb "Seia". Während "Datschi" als Begriff für einen Zwetschgen- oder Apfelkuchen auch in der jüngeren Generation noch sehr etabliert ist, geraten andere Eigennamen immer mehr in Vergessenheit.

