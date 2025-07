In Täfertingen legen die großen Kinder den Kleinen Musik ans Herz

Einiges deutet darauf hin, dass Musikunterricht an Grundschulen mangels qualifizierter Musiklehrer oft nicht ausreichend ist. Um so schöner, wenn ein engagierter Vater der zweiten Klasse der Täfertinger Grundschule jeden Freitag ehrenamtlich Musik näher bringt. Freude an Musik zu wecken, ist dem studierten Jazzmusiker Tom Jahn ein Anliegen. Er tut das mit seinem Raketenchor, bei dem er unter anderem Mitsing- und Bewegungslieder und Rhythmusspiele zur Förderung des Taktgefühls anbietet und Geschichten mit Musik erzählt. Mit diesem niederschwelligen Angebot sollen die Schülerinnen und Schüler sofort den Einstieg zum Musizieren finden.

Zu Tom Jahns Angebot gehören regelmäßig auch Instrumenten-Vorstellungen. „Im Rahmen unserer Instrumententage haben wir in diesem Jahr schon zweimal Besuch verschiedener Jazzformationen aus dem Augsburger Raum gehabt“, freut sich auch Schulleiterin Gabriele Kersting über das außergewöhnliche Angebot an ihrer Schule. Diesmal war das Unterstufenorchester des Augsburger Gymnasiums St. Stephan, begleitet von Musikdozentin Corine van der Kamp-Visser, in die Grundschule Täfertingen zu einem Konzert in die Turnhalle gekommen. In entspannter Atmosphäre auf Turnmatten fühlten sich die Kinder wohl und ließen sich von der Liedauswahl gefangen nehmen, die von den Musikern der Unterstufe gespielt wurde.

Nach Herzenslust mitklatschen, stampfen und schnipsen

Tom Jahn wählte einen spielerischen Ansatz, um ihnen mit Geräuschen und einem kleinen Quiz die Streichinstrumente vorzustellen. Musik soll Spaß machen, das wurde klar vermittelt und so erlebten die Kinder eine außergewöhnliche Musikstunde, bei der sie nach Herzenslust und mit leuchtenden Augen mitklatschen, mitstampfen und mitschnipsen durften.

Aus der Streicherliteratur hatte der Initiator eingängige Stücke ausgewählt, die sofort ins Ohr gingen und die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer mitnahmen. So wurden einige amerikanische Volkslieder aus Cary American Suits gespielt, oder „Halt, das ist unser Wald“ aus der „Schule der magischen Tiere“. Unter Anleitung konnten die Schülerinnen und Schüler anschließend die Instrumente auch selbst einmal ausprobieren und versuchen, ihnen erste Töne zu entlocken.