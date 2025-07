Nach 35 Jahren: Musiklehrer Weilguni verlässt Dinkelscherben

Im Jahr 1990 wurde Hermann Weilguni für die Dinkelscherbener Musikschule engagiert. Er übernahm von seinem Vorgänger Ulrich Herrmann einen Unterrichts-Nachmittag. Dafür kündigte er an der Münchner Musikschule. Dort sagte man ihm: „Sind Sie wahnsinnig, in so einem Dorf anzufangen? Bei uns könnten Sie jederzeit aufstocken.“ Doch das wollte Weilguni nicht. Nun hat der Gitarrenlehrer in Dinkelscherben. Er hat vieles in der Marktgemeinde bewegt.

Weilguni brachte einst frischen Wind nach Dinkelscherben. Er fing bald an, seine Schüler zu kleinen Duos, Trios und Quartetten zusammenzuspannen und damit begann eine Erfolgsgeschichte. Ab seinem dritten Unterrichtsjahr war Weilguni mit vier vollen Unterrichts-Nachmittagen ausgebucht. Bald wurde aus den kleinen Musiziergruppen ein großes Gitarrenorchester, das meist zum Schuljahresende einen eigenen Konzertabend gab.

Das Gitarrenensemble wurde auch als eigene Orchestergruppe bei Singspielen ins Bühnenorchester integriert, so bei „Die kleine Lautenspielerin“ von Friedrich Silcher (1992), bei „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ von August Enna 1993, bei „Alibaba“ von U. Herrmann 1994 und bei Herrmanns Totalvertonung von „Max und Moritz“ 1996. Das Salonorchester der Musikschullehrkräfte spielte mit Weilguni am Kontrabass zehn Jahre lang am ersten Samstag des Jahres ein Neujahrskonzert, das sich großer Beliebtheit erfreute, zumal das Orchester anschließend noch zum Tanz aufspielte.

Höhepunkt 2000: Musiklehrer verlässt Dinkelscherben

Im Jahr 1996 errang das Gitarrenensemble den ersten Preis beim bayerischen Orchesterwettbewerb. Der Ruf der Musikschule war damit kaum mehr steigerbar. Über viele Jahre leitete Weilguni auch ein Folklore-Ensemble mit wechselnder flexibler Instrumentalbesetzung, das sicherlich nicht nur bayerische Folklore pflegte - auch griechische, ungarische, mazedonische und bulgarische Rhythmen waren zu hören. Der Höhepunkt folgte 2000: Das Ensemble wurde zum besten deutschen Laien-Gitarrenorchester beim Bundeswettbewerb gekürt.

Als die Musikschule 2004 geschlossen wurde, machten Weilguni und seine Kollegen zunächst auf privater Basis weiter, später wirkte er in der neu gegründeten Bläser- und Streicherschule mit, außerdem fand er am Gymnasium St. Stefan ein neues Betätigungsfeld.

Seine letzte Aktion nach 35 Jahren der Lehrtätigkeit in Dinkelscherben wird ein Schülervorspiel am 29. Juli im kleinen Saal des katholischen Pfarrzentrums um 19.30 Uhr sein. Sohn Marius, selbst ein hochkarätiger Gitarrist, wird einige der Dinkelscherbener Schüllerinnen und Schüler von seinem Vater übernehmen. (AZ)