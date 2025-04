MVV Industriepark stellt Umweltbericht ins Netz

Eine wichtige Visitenkarte der MVV-Industriepark Gersthofen GmbH ist online verfügbar: Die Umwelterklärung für das Jahr 2024 wurde von einem Umweltgutachter geprüft und im Internet veröffentlicht. Unter www.mvv-igs.de steht die aktuelle Fassung zum Download bereit, teilt die MVV Industriepark mit.

Die Ziele des Unternehmens werden beschrieben

In ihrer Umwelterklärung mit Nachhaltigkeitsbericht berichtet die MVV Industriepark Gersthofen GmbH über die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit, welche Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte davon betroffen sind, was die Ziele des Unternehmens sind und wie es den Umweltschutz kontinuierlich verbessert. Dafür nimmt der Firmenzusammenschluss seit vielen Jahren an EMAS („Eco-Management and Audit Scheme“) teil, das auch als „Öko-Audit“ bekannt ist. Hierfür wird regelmäßig eine Prüfung aller relevanten Zahlen, Daten und Fakten durch einen unabhängigen Umweltgutachter durchgeführt.

Zu den Inhalten der Publikation für das Jahr 2024 gehören Zahlen zur Energieerzeugung, zum Brennstoffeinsatz in der thermischen Abfallverwertung oder zum Wasserverbrauch. Die Zusammenstellung der Daten reicht von den verschiedenen Schadstoff-Emissionen über die Kennzahlen der Abwasserbehandlung bis hin zur Abfallbilanz. Außerdem sind die Umweltziele des Unternehmens ebenso beschrieben wie die Organisation des Emissionshandels oder die Kernindikatoren zur Bewertung der Umweltaspekte.

Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH hat etwa 200 Beschäftigte

Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist Standortbetreiber des Industrieparks Gersthofen und Anbieter von Dienstleistungen für die Prozessindustrie. Zu den Kernkompetenzen der ca. 200 Beschäftigten gehören die Energieversorgung, umfangreiche Infrastrukturleistungen sowie Services in den Bereichen Sicherheit und Umwelt. Die MVV zählt mit rund 100 Auszubildenden zu den größten Ausbildungsbetrieben im Landkreis Augsburg. Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten MVV-Gruppe mit Hauptsitz in Mannheim. (AZ)