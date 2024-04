Nach dem Bürgerentscheid: Wie geht es weiter mit der Stadtmitte in Gersthofen?

Plus Wie sieht die Zukunft für das "Grüne Herz" und den Verkehr in der Bahnhofsstraße aus? Der Gersthofer Bürgermeister Wörle gibt im Stadtrat eine klare Antwort.

Die Idee von einem "Grünen Herz" mit teilweise gesperrter Bahnhofstraße ist Anfang April bei der Mehrheit der Gersthofer durchgefallen. Seit dem Ausgang des Bürgerentscheids wird viel darüber diskutiert, wie es jetzt mit der Stadtmitte, dem "Gersthofer Loch", der zentralen Straße und der Strasserkreuzung weitergehen wird. Auch in der ersten Stadtratssitzung nach dem Entscheid ploppte das Thema natürlich auf. Bürgermeister Michael Wörle traf auf Nachfragen eine kurze, aber klare Aussage zu den weiteren Planungen.

Das ist der Plan: Ein „Grünes Herz“ möchte die Stadt Gersthofen für ihr Zentrum verwirklichen. Dafür sollen der Rathausplatz und das „Gersthofer Loch“ zu einem neuen Stadtpark mit Aufenthaltsqualität zusammengelegt werden. Dieses Konzept ging aus einem europaweiten Planungswettbewerb hervor und wurde einstimmig vom Stadtrat beschlossen. Ein zentraler Bestandteil der Ideen war ursprünglich die Sperrung der Bahnhofstraße – stark befahrene und zentrale Ost-West-Verkehrsachse der Stadt – auf circa 80 Metern zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung. Dagegen hat allerdings eine Bürgerinitiative einen Bürgerentscheid erwirkt. Befürchtungen über Schleichverkehr in den umliegenden Straßen waren das Hauptargument.