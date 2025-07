Betriebsunfall in Gersthofen: Mann muss ins Krankenhaus

Ein 38-Jähriger hat am Donnerstag Verletzungen am Oberkörper erlitten. Der Mann, Mitarbeiter einer Gersthofer Firma im Einsteinring, lud um 5.30 Uhr mit einer Lademaus Ware in einen Container. Beim Befahren des Containers übersah er nach Mitteilung der Polizei einen Querbalken. Er stieß mit dem Oberkörper dagegen, wodurch er sich verletzte. Er kam zur Abklärung ins Augsburger Uniklinikum. (AZ)

