Unfallbilanz: zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall in Neusäß sind zwei Menschen verletzt worden. Zuvor hatte ein Autofahrer ihren Wagen übersehen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 46-jähriger Autofahrer am Dienstag um 22.50 Uhr von der Landrat-Dr.-Frey-Straße nach links auf die Entlastungsstraße abbiegen. Dabei übersah er einen Wagen, der in Richtung Gersthofen unterwegs war. Beide Autos stießen zusammen. Im anderen Fahrzeug hatte ein 25-Jähriger am Steuer gesessen. Er und seine 26 Jahre alte Beifahrerin wurden mit dem Rettungsdienst in die Augsburger Uniklinik gebracht.

Ein Wagen musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 20.000 Euro. (AZ)