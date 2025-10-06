Icon Menü
Nach einem Unfall muss die Feuerwehr in Gersthofen eine Frau aus ihrem Wagen befreien

Gersthofen

Frau wird bei Unfall im Wagen eingeklemmt

Bei einem Unfall ist am Montag eine Frau in Gersthofen in ihr Auto eingeklemmt worden. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden.
    Foto: Ffw Gersthofen

    Ein Unfall hat sich am späten Montagvormittag in Gersthofen ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Mann mit seinem Transporter von der Röntgenstraße nach links in die Bergstraße abbiegen. Dabei übersah er die Vorfahrt einer Frau, die mit ihrem Wagen geradeaus von der Sudetenstraße in die Röntgenstraße wollte. Beide Autos prallten zusammen.

    Der Unfallschaden in Gersthofen liegt bei rund 20.000 Euro

    Die Feuerwehr musste die Autofahrerin aus ihrem Wagen befreien, weil nach dem Unfall die Fahrertür ihres Wagens klemmte. Ein Unbeteiligter stellte sich mit dem Lastwagen vor die Unfallstelle, um sie abzuschirmen.

    Die Frau erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. Der Unfallschaden beläuft sich auf insgesamt 20.000 Euro. (AZ)

