Gersthofen

Polizei zieht betrunkenen Autofahrer in Gersthofen aus dem Verkehr

In einem Kleintransporter riecht es verdächtig nach Alkohol, berichtet die Polizei. Ein Test bestätigt den Eindruck.
    Nach einer Polizeikontrolle in Gersthofen muss ein 31-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Nach einer Polizeikontrolle in Gersthofen muss ein 31-Jähriger seinen Führerschein abgeben. In seinem Kleintransporter roch es bei einer Kontrolle in der Nacht auf Freitag gegen 0.30 Uhr verdächtig nach Alkohol, berichtet die Polizei. Sie zog den Mann im Gersthofer Stadtgebiet aus dem Verkehr.

    Der Eindruck der Beamten bestätigte sich durch einen Alkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 1,1 Promille. Deshalb musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben. (kinp)

