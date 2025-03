Körperverletzungen und ein Sexualdelikt nach dem Umzug in Welden

Körperverletzungen und ein sexueller Übergriff: Nach dem Faschingsumzug in Welden berichtet die Polizei Zusmarshausen von einer Reihe von Vorfällen. Zunächst ging am Samstagnachmittag, im Anschluss an den Weldener Faschingsumzug, ein stark alkoholisierter 22-jähriger Mann wahllos auf drei umstehende junge Männer los und schlug auf diese unvermittelt mit mehreren Faustschlägen ein. Hierbei kam es unter anderem zu einem Nasenbeinbruch und diversen Platzwunden im Gesicht der Angegriffenen. Der Angreifer konnte durch schnell einschreitende Polizeikräfte gesichert werden. Anschließend leistete der Mann Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Den 22-jährigen Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung.

Einige Stunden später kam es auf dem Heimweg von der Faschingsparty in Welden zwischen zwei alkoholisierten jungen Männern, 17 und 29 Jahre alt, zunächst zu einem Streit, welcher dann in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, so die Polizei. Die beiden Männer schlugen sich gegenseitig ins Gesicht. Hierbei erlitt der 29-Jährige eine aufgeplatzte Lippe, während der 17-Jährige unverletzt blieb. Dass sich die beiden bis zum Eintreffen der Polizei wieder vertragen hatten und von einem Eingreifen der Polizei nichts mehr wissen wollten, half nichts: den Jugendlichen und den Mann erwartet jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Gesucht wird eine junge Frau, die von einem Mann begrapscht wurde

Aus der Nacht von Samstag auf Sonntag berichtet die Polizei zudem von einem Sexualdelikt aus dem Partyzelt auf dem Weldener Festplatz. Hierbei konnte ein 39-jähriger Mann dabei beobachtet werden, wie dieser einer bis jetzt unbekannten jungen Frau unaufgefordert an den Po fasste und diese begrapschte. Die Zeugen verständigten daraufhin die Security, welche den Mann aus dem Festzelt „warf“ und die Polizei verständigte. Bis zum Eintreffen der Streife versuchte der stark alkoholisierte Mann, vor der Security zu flüchten. Dabei wollte er die Securitymitarbeiter auch schlagen und treten und beleidigte sie durchgehend. Der alkoholisierte Mann konnte dennoch durch die Security bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden.

Der 39-Jährige ließ sich nicht mehr beruhigen und wurde deshalb und wegen seiner zusätzlichen starken Alkoholisierung in den Arrest des Polizeipräsidiums gebracht. Dort kam es außerdem noch zu Beleidigungen und tätlichen Angriffen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Gesucht wird nun noch die unbekannte Geschädigte aus dem Festzelt. Hinweise auf die junge Frau können bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 gegeben werden.