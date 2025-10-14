Hecke brennt komplett aus - wer hat etwas gesehen?

In der Pferseer Straße in Stadtbergen hat am Montagabend eine Hecke gebrannt. Die Polizei ist davon überzeugt, dass ein oder mehrere Unbekannte die Hecke um 19 Uhr angezündet haben.
Die Hecke ist gänzlich ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer 0821/323- 2610 entgegen. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden