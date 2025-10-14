Icon Menü
Nach Heckenbrand in Stadtbergen such die Polizei nach Hinweisen

Stadtbergen

Hecke brennt komplett aus - wer hat etwas gesehen?

Nachdem in Stadtbergen am Montagabend eine Hecke ausgebrannt ist, sucht die Polizei sucht nach Hinweisen.
    •
    •
    •
    Die Polizei sucht nach dem Brand einer Hecke nach sachdienlichen Hinweisen.
    Die Polizei sucht nach dem Brand einer Hecke nach sachdienlichen Hinweisen. Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    In der Pferseer Straße in Stadtbergen hat am Montagabend eine Hecke gebrannt. Die Polizei ist davon überzeugt, dass ein oder mehrere Unbekannte die Hecke um 19 Uhr angezündet haben.

    Die Hecke ist gänzlich ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer 0821/323- 2610 entgegen. (AZ)

