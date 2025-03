Nach Hochwasserschäden: Edeka in Dinkelscherben öffnet wieder

Seit fast zehn Monaten ist der Supermarkt an der Ustersbacher Straße geschlossen. Der Parkplatz ist weniger frequentiert. Seit Juni 2024 fahren dort keine Autos von Kundinnen und Kunden mehr vor. Stattdessen finden dort noch immer Bauarbeiten statt. Das ändert sich aber bald. Ab Mai herrscht hier voraussichtlich wieder Betrieb.

Das Hochwasser im vergangenen Sommer hat Millionenschäden in der Region verursacht und auch vor dem Supermarkt nicht Halt gemacht. Der Edeka liegt direkt an der Zusam, die am ersten Juni-Wochenende zu einem reißenden Fluss wurde und in den Markt strömte. Das Wasser zerstörte große Teile des Gebäudes und die Ware.

Die Ware nicht mit inbegriffen, betrug der Schaden laut Geschäftsführerin Sabrina Klein über eine Million Euro. Am Haus selbst sei noch einmal ein ähnlich hoher Schaden entstanden. Klein, die den Supermarkt seit anderthalb Jahren leitet, verdeutlicht den Ausmaß des Schadens: „Man kann nicht von einer Renovierung des marktes sprechen, das ist eine Sanierung.“ Bis auf die Grundfläche habe man alles rausgerissen. „Die Elektrik, die sanitären Anlagen, die Wände und die Fliesen sind komplett neu.“

Edeka in Dinkelscherben öffnet voraussichtlich am 12 Mai wieder

Den Markt bekommt sie zum 1. April übergeben. Dann sind Klein und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst mit Einräumen der Ware und organisatorischen Arbeiten beschäftigt. Auch kleinere Bauarbeiten müssten noch erledigt werden, sagt sie. Voraussichtlich am 12 Mai wird sie ihren Supermarkt wieder öffnen.

Dem blickt sie schon mit froher Erwartung entgegen: „Wir freuen uns alle sehr, Kunden begrüßen zu dürfen. Meine Mitarbeiter freuen sich auch.“ In den vergangenen Monaten hat Klein viele organisatorische Aufgaben wahrgenommen. Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich mit Schulungen weitergebildet.