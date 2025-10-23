Die Bewirtung in der Stadthalle kommt in neue Hände

Wer tischt künftig in der Stadthalle Gersthofen bei Veranstaltungen auf? Diese Frage ist derzeit offen. Die Chefs des Catering-Services Circularium haben auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, dass sie sich für die turnusgemäße Neuvergabe des Caterings ab Sommer 2026 nicht mehr beworben haben.

Die kulinarische Aufgabe ist beachtlich: Bei rund 180 Veranstaltungen in der Stadthalle im Jahr müssen etwa 80.000 Menschen verköstigt werden. Die Stadt hatte im Juli das Catering neu ausgeschrieben, Bewerbungsschluss war Ende September. Die Stadt verpachtet die für den Cateringbetrieb in der Stadthalle vorgesehenen Räume und Flächen und das Inventar der Küche. In der Stadthalle gibt es laut Ausschreibung eine „funktionsfähige, komplett ausgestattete Küche mit Neben- und Sozialräumen“. Auch Geschirr und Besteck werden zur Verfügung gestellt. Der Caterer bewirtschaftet Gäste im Foyer sowie in Konferenzräumen. Auch die Crews hinter der Bühne müssen versorgt werden. Es geht beispielsweise um Essen und Trinken in der Pause, um ein Büffet oder sogar ein Mehr-Gänge-Menü. Dem Caterer ist es auch gestattet, die Stadthallenküche für das gewerbliche Catering zu nutzen.

Bei der Bewirtung in der Stadthalle Gersthofen steht ein Wechsel ins Haus. Foto: Marcus Merk

Die neue Pachtdauer beträgt fünf Jahre und Neubeginn ist ab 1. August 2026. Das Unternehmen Circularium Theatergastronomie und Catering hatte die Pacht ab Sommer 2018 übernommen, doch jetzt steht für das Team ein Abschied ins Haus. „Es ist richtig, dass wir uns nicht mehr um die Neuvergabe beworben haben“, bestätigt Chefin Ulrike Loew. Als Grund nennt sie „wirtschaftliche Gründe“. Andreas Brendgen von Circularium ergänzt, indem er neue gastronomische Pläne verkündet: „Wir ziehen in eine andere Location um und betreiben unseren Catering Service natürlich von da aus weiter, und je nachdem übernehmen wir sicherlich auch in Gersthofen weiterhin die eine oder andere Veranstaltung.“ Die neue Location sei Am mittleren Moos 53 im Forum H4 in Lechhausen. Das Lokal werde Culinastro heißen und Montag bis Freitag ab 11.30 bis ca. 14.30 Uhr Mittagstisch anbieten.

Wagner: Es liegen mehrere Bewerbungen für das Catering vor

Der für die Gersthofer Stadthalle zuständige Kulturamtsleiter Uwe Wagner bestätigt, dass sich Circularium nicht mehr beworben habe. Wer das Catering in der Halle übernehmen wird, könne er noch nicht sagen: „Wir befinden uns in einem laufenden Vergabeverfahren, weshalb wir uns zu Inhalten und möglichen Bewerbern nicht äußern können.“ Es würden aber Bewerbungen vorliegen, so dass Wagner optimistisch ist, dass man im Sommer 2026 mit einem neuen Hallen-Caterer zusammen arbeiten könne. Die Entscheidung über die Auswahl bei den Bewerbern treffe der Stadtrat in der Novembersitzung.