Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Nach Unfall bei Langweid muss ein 16-Jähriger ins Krankenhaus

Langweid

16-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Zwischen Langweid und Biberbach hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Danach musste ein 16-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei musste am Donnerstagabend zu einem Unfall bei Langweid ausrücken.
    Die Polizei musste am Donnerstagabend zu einem Unfall bei Langweid ausrücken. Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    An der Kreisstraße zwischen Langweid und Biberbach hat sich am Donnerstagabend um 20 Uhr ein Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Nach der Bahnbrücke wollte ein 16-jähriger E-Roller-Fahrer von der Straße nach links auf den begleitenden Radweg wechseln. Dies übersah der nachfolgende 48-Jährige, der im Auto unterwegs war. Er fuhr den 16-Jährigen an. Dieser kam mit schweren Verletzungen in die Augsburger Uniklinik.

    Der Unfallfahrer musste sich eine Blutentnahme unterziehen

    Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 3.300 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde beim 48-jährigen Autofahrer ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden