16-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

An der Kreisstraße zwischen Langweid und Biberbach hat sich am Donnerstagabend um 20 Uhr ein Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Nach der Bahnbrücke wollte ein 16-jähriger E-Roller-Fahrer von der Straße nach links auf den begleitenden Radweg wechseln. Dies übersah der nachfolgende 48-Jährige, der im Auto unterwegs war. Er fuhr den 16-Jährigen an. Dieser kam mit schweren Verletzungen in die Augsburger Uniklinik.

Der Unfallfahrer musste sich eine Blutentnahme unterziehen

Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 3.300 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde beim 48-jährigen Autofahrer ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)