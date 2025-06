Vorfahrt missachtet: 5000 Euro Unfallschaden

In Biberbach sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 20 Jahre alte Frau um 19.20 Uhr mit ihrem Wagen von der Alpen- in die Bibertalstraße abbiegen. Dabei übersah sie ein Auto, an dessen Steuer ein 19-Jähriger saß. Laut Polizei nahm die junge Frau ihm die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)

