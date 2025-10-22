Nachbarschaftsstreit endet mit Faustschlag und Sturz vom Balkon

Am Dienstagnachmittag eskalierte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Welden ein schon länger schwelender Nachbarschaftsstreit, berichtet die Polizei aus Zusmarshausen. Dabei kletterte einer der Beteiligten an der Fassade eines Hauses auf den Balkon seines Kontrahenten. Nach einem Gerangel, bei dem der „Fassadenkletterer“ den Wohnungsinhaber mit der Faust ins Gesicht schlug, schubste dieser den Balkonkletterer weg, sodass dieser etwa drei bis vier Meter tief abstürzte und auf einen Kiesboden aufschlug. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Wohnungsinhaber wurde durch den Faustschlag leicht verletzt. Beide werden angezeigt. (AZ)

Jana Tallevi

86441 Zusmarshausen

Nachbarschaftsstreit