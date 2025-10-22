Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Nachbarschaftsstreit bei Welden: Faustschlag und Sturz vom Balkon

Welden

Nachbarschaftsstreit endet mit Faustschlag und Sturz vom Balkon

Die Polizei spricht von einem schon lange schwelenden Konflikt. Jetzt gab es zwei Verletzte und zwei Anzeigen
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei berichtet von der Eskalation eines Nachbarschaftsstreits im Bereich der VG Welden. Dabei gab es jetzt zwei Verletzte. (Symbolbild)
    Die Polizei berichtet von der Eskalation eines Nachbarschaftsstreits im Bereich der VG Welden. Dabei gab es jetzt zwei Verletzte. (Symbolbild) Foto: Alexander Kaya

    Am Dienstagnachmittag eskalierte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Welden ein schon länger schwelender Nachbarschaftsstreit, berichtet die Polizei aus Zusmarshausen. Dabei kletterte einer der Beteiligten an der Fassade eines Hauses auf den Balkon seines Kontrahenten. Nach einem Gerangel, bei dem der „Fassadenkletterer“ den Wohnungsinhaber mit der Faust ins Gesicht schlug, schubste dieser den Balkonkletterer weg, sodass dieser etwa drei bis vier Meter tief abstürzte und auf einen Kiesboden aufschlug. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Wohnungsinhaber wurde durch den Faustschlag leicht verletzt. Beide werden angezeigt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden