Lebenslange Haft für Dreifachmord von Langweid gefordert

Der wegen dreifachen Mordes sowie zweifachen Mordversuchs angeklagte Sportschütze wird in Handschellen in den Verhandlungssaal im Landgericht Augsburg geführt. Nun sollen die Plädoyers in dem Prozess gehalten werden. Der Angeklagte legt keinen Wert darauf, auf Fotos unkenntlich gezeigt zu werden.

Foto: Stefan Puchner/dpa (Archivbild)