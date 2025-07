Ärger im Idyll – Wie ein Nachbarschaftsstreit alle zur Verzweiflung bringt

Es ist schon wieder was passiert in der Siedlung am Waldrand bei Gersthofen. Vor einigen Wochen sucht die Polizei nach Waffen und Munition: Eines der Häuser wird von den Beamten auf den Kopf gestellt. Fündig werden die Polizisten bei der Aktion nicht. „Alles Quatsch“, sagt Thomas S., der Mann, dessen Haus durchsucht wurde: „Natürlich habe ich keine Waffen.“ Mal wieder sei es sein Nachbar gewesen, der ihn bei der Polizei anschwärzte, um das Leben des 79-Jährigen schwerer zu machen. So gehe das seit Jahren, erzählt er. Was ist da los, in der Siedlung am Waldrand?

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis