"Gelungen, das City-Center zu retten" - Nachfolge für Rewe gefunden

Das Gersthofer City-Center bekommt neue Mieter. Der Investor will massiv investieren und verspricht: Bis zum kommenden Frühjahr sollen alle derzeit leer stehenden Ladeflächen in dem in die Jahre gekommenen Einkaufscenter wieder vermietet sein. Neben einigen kleineren Geschäften hatte zuletzt der große Supermarkt Rewe seinen Rückzug aus dem Center angekündigt. Jetzt präsentiert der Investor zwei Nachfolger für diese Ladenfläche. Das kommt im Planungsausschuss des Stadtrats gut an - dennoch findet sich aktuell keine Mehrheit für die weiteren Pläne zum Ausbau.
Gersthofen
"Aldi soll nach etwa drei Monaten Renovierungszeit zum ersten April 2025 einziehen, DM voraussichtlich vier Wochen später zum ersten Mai." Lieber Herr AZ - Redakteur Kinne , sprechen Sie von der Zukunft oder der Vergangenheit, Wir haben August 2025. Bitte korregieren Sie Ihren Artikel .
Vielen Dank für Ihren Hinweis. Wir haben das Datum korrigiert.
