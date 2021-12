Nächster Impftermin in Diedorf ausgebucht - aber es gibt eine Warteliste

Bei der Impfaktion vor Ort in Diedorf können 330 Personen geimpft werden. Der nächste Termin ist schon ausgebucht. Warum sich ein Anruf dennoch lohnen könnte.

In der Schmuttertalhalle Diedorf konnten am vergangenen Samstag von drei Impfteams insgesamt 330 Bürgerinnen und Bürger geimpft werden. Wie die Gemeinde mitteilt, waren 272 Termine für die Erst-, Zweit- und Drittimpfung vereinbart worden. 330 Personen wurden dann letztendlich geimpft, da das Team etwas mehr Impfstoff dabeihatte. Geimpft wurde von 10 bis 17 Uhr.

Die nächste Impfaktion in Diedorf ist am 15. Januar

Die nächste Impfaktion ist am 15. Januar 2022 am gleichen Ort und im gleichen Zeitrahmen. Bei der Anmeldung am vergangenen Montag waren rasch alle 272 Termine vergeben. Interessierte können sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Sobald ein Termin frei wird, werden sie benachrichtigt. Wie Bürgermeister Peter Högg bei der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte, gäbe es immer wieder Absagen von Menschen, die anderswo einen Impftermin erhalten hätten. Die Warteliste sei also durchaus eine Chance.

Auch das neue Testzentrum beim DieZ (Bahnhofstraße 18) werde sehr gut angenommen. Testzeiten sind hier Montag bis Freitag von 7 bis 10 Uhr und 16 bis 19 Uhr; Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr. (AZ)

