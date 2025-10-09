Versuche und Messungen am Lech

Der Lech ist wichtig für die heimische Tier- und Pflanzenwelt und dient vielen Menschen in der Region als beliebtes Naherholungsgebiet. Um den Flussabschnitt zwischen Gersthofen und Ellgau noch besser zu verstehen und Grundlagen für seine künftige naturnahe Entwicklung abzuleiten, finden bis Mitte September umfangreiche Naturversuche statt. Diese führen die LEW in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München (TUM) und das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth mit dem Ingenieurbüro SJE Ecohydraulic Engineering GmbH zwischen dem Gersthofer Wehr und Thierhaupten durch durch.

Die Messungen dienen unter anderem als Referenz für die Bewirtschaftung des Lechs mit der Ermittlung der Mindestwasserführung im Lechmutterbett. Sie sind Teil des EU-geförderten LEW-Renaturierungsprojekts Contempo2 sowie des Vorhabens Licca Liber, Abschnitt 3. Die TUM-Studie soll eine umfassendere Datengrundlage schaffen zu Fließgeschwindigkeit, Wassertiefe, Wassertemperatur und Sauerstoffgehalt. Ziel dieser Messungen ist es, die Lebensraumbedingungen des Lechs so präzise wie möglich zu verstehen.

So laufen die Messungen am Lech zwischen Gersthofen und Thierhaupten

Das WWA startete 2024 im Vorhaben „Licca Liber - Abschnitt 3“ die Beteiligung der Öffentlichkeit. Es erarbeitete das Umsetzungskonzept für den Lech von Einmündung Wertach bis Einmündung Lechkanal bei Ostendorf zur Verbesserung der Strukturvielfalt und zur Schaffung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen im Lech. Die darin festgehaltenen Maßnahmen werden nun anhand von eigenen fachtechnischen Untersuchungen und im Rahmen des LEW-Naturversuchs geprüft und weiterentwickelt.

Der Mädlelech in Meitingen hat seit 1997 diesen Namen. Foto: Cordula Homann

Die LEW arbeitet mit dem Lehrstuhl für Wasserbau (Professor Nils Rüther) der TUM und dem Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie (Professor Jürgen Geist) der TUM an der Aufgabe. Die bisherigen Messungen verlaufen laut Pressemitteilung planmäßig und liefern bereits wertvolle Daten für die ökologische Entwicklung des Lechs. Zum Einsatz kommen verschiedene Messmethoden, unter anderem lokale Temperatur- und Sauerstoffsensoren. Die Untersuchungen umfassen vier verschiedene Abflussszenarien, die jeweils nachts ab 21 Uhr beginnen und 48 Stunden dauern.

Die Messgeräte im Lech sollten Badende unberührt lassen

Für Bürgerinnen und Bürger besonders wichtig: Es geht keinerlei Gefahr für Badende oder andere Erholungssuchende aus. Die Messgeräte sind fest installiert, sicher zu passieren und werden nach Abschluss der Untersuchungen wieder entfernt. Passantinnen und Passanten werden gebeten, die im Fluss installierten Messgeräte unberührt zu lassen. Alle Belange des Naturschutzes werden während der Arbeiten vor Ort umfassend berücksichtigt. Sämtliche Maßnahmen wurden im Vorfeld mit den zuständigen Behörden, den Naturschutzstellen sowie der Fischerei abgestimmt.

Die Kosten für die Messungen der TUM trägt die LEW. Die Kosten für die Messungen der Wasserwirtschaft tragen der Freistaat Bayern und die Bundesrepublik Deutschland. (AZ)

Zwei Projekte am Lech Contempo2 und Licca liber Contempo2 Icon Pfeilspitze nach unten Das EU-geförderte Projekt Contempo2 revitalisiert zwölf Kilometer ehemaliger Lech-Altarme. Diese werden mit kühlem Tiefenwasser aus dem Lechkanal gespeist und wieder an das Lechmutterbett angebunden. So entstehen beschattete, klimaresiliente Lebensräume, die eine stabile Fischpopulation im Hauptfluss fördern.

Diese Seitengewässer - wie etwa der Brandweinbach oder der Mädlelech - bieten Rückzugsräume und Entwicklungsachsen für die heimische Fischpopulation und stärken die ökologische Funktion der gesamten Aue.

Die EU hat 3,4 Millionen Euro bereitgestellt, um das System im Rahmen von Contempo2 umfassend zu untersuchen.

Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von rund 7,2 Millionen Euro. Davon übernimmt die Europäische Union 60 Prozent, die restlichen 40 Prozent tragen die Projektpartner (Universität Augsburg, Technische Universität München, Fischereiverband Schwaben, Landschaftspflegeverband der Stadt Augsburg, Aueninstitut Neuburg-Ingolstadt, Stadt Gersthofen sowie LEW). Licca Liber Icon Pfeilspitze nach unten Der Lech soll im Rahmen von Licca liber wieder seinen ursprünglichen Charakter so weit wie möglich bekommen. Das WWA startete 2024 im Vorhaben „Licca Liber - Abschnitt 3“.

Die Wirkung von höheren Abflüssen im Lechmutterbett wird nun anhand der Mindestwasserstudie vom WWA und SJE detailliert untersucht.

Das Vorhaben wird von der Bundesrepublik Deutschland mit Mitteln aus dem Sonderrahmenplan „Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes“ der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes zur Umsetzung des Nationalen Hochwasserschutzprogramms (NHWSP) finanziert.